Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Из-под домашнего ареста отпустили бывшего мэра Одессы Труханова
21 января 2026, 18:58

Из-под домашнего ареста отпустили бывшего мэра Одессы Труханова

Бывшего мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Фото: Одесса онлайн Бывшего мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Фото: Одесса онлайн

Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру.

Как рассказал в комментарии «Суспільному» адвокат Александр Лысак, соответствующее решение было принято во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Напомним, что 28 октября бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Аналогичные подозрения получили еще семеро сотрудников мэрии, среди которых двое заместителей Труханова. В частности, бывшего мэра обвиняют в том, что во время наводнения 30 сентября в Одессе он не принял необходимые меры, и это повлекло смерть по меньшей мере десяти человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Арест Одесса Геннадий Труханов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
все новости
20:53
Сегодня днем в Дружковке из-за российского обстрела погиб человек, еще один ранен — прокуратура
19:57
Из-за Гренландии Европарламент отменил голосование по торговой сделке США и ЕС
18:58
Из-под домашнего ареста отпустили бывшего мэра Одессы Труханова
18:35
Глава ОВА рассказал, сколько людей остается в Константиновке
18:33
На коммунальных предприятиях в оккупированном Мариуполе задерживают зарплаты
18:09
Авиаудар по Краматорску: повреждены более 25 домов, спасатели доставали тело погибшей из-под завалов
17:29
В Дружковке остается более 17 тысяч человек — Филашкин
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
17:17
По подозрению в шпионаже в пользу РФ в Берлине задержали гражданку Украины и Германии
17:00
«Огонь по своим»: СОУ сбили собственный Switchblade 600
16:45
Убийце генерала Кириллова в РФ дали пожизненное
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:10
Украина получит 20 млн евро от Дании для поддержки энергетики
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
15:58
Полицейские эвакуировали маму с 11-летней дочерью из Дружковки: во дворе их дома взорвался российский снаряд
15:49
От поражения током погиб бывший руководитель «Укрэнерго» Алексей Брехт
15:33
Россияне сбросили авиабомбы на Краматорск: ранена жительница
15:25
В Киеве восстановили свет для всей критической инфраструктуры
15:05
В Курской больнице покойники лежат в больничных коридорах
14:54
ЕС рассматривает ударные торговые меры против Вашингтона
все новости
ВИДЕО
Оккупированное Приазовье Украины. Фото: кадр из видео Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
21 января, 17:28
Момент «прилета» по складу БК россиян в Дебальцево. Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
21 января, 16:16
Эвакуация мамы с дочерью из Дружковки. Фото: полиция Полицейские эвакуировали маму с 11-летней дочерью из Дружковки: во дворе их дома взорвался российский снаряд
21 января, 15:58
Ростислав Шурма. Фото из открытых источников НАБУ и САП сообщили о подозрениях девяти фигурантам схемы с «зеленым» тарифом
21 января, 14:20
«Инвалид» в составе ВС РФ. Украинский дрон заснял российского военного на костылях
21 января, 13:23
Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта DeepState Армия РФ накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского леса: в ВСУ рассказали, куда будут наступать оккупанты
21 января, 12:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор