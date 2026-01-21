Из-под домашнего ареста отпустили бывшего мэра Одессы Труханова

Бывшего мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста. Фото: Одесса онлайн

Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру.

Как рассказал в комментарии «Суспільному» адвокат Александр Лысак, соответствующее решение было принято во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Напомним, что 28 октября бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Аналогичные подозрения получили еще семеро сотрудников мэрии, среди которых двое заместителей Труханова. В частности, бывшего мэра обвиняют в том, что во время наводнения 30 сентября в Одессе он не принял необходимые меры, и это повлекло смерть по меньшей мере десяти человек.