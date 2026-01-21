Из-за Гренландии Европарламент отменил голосование по торговой сделке США и ЕС

Европарламент решил приостановить работу над торговым соглашением между ЕС и США в знак протеста против притязаний Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что угрозы Трампа ввести новые тарифы против ЕС из-за отказа уступить Гренландию нарушили договоренности, достигнутые летом 2025 года.

Рассмотрение соглашения приостановлено до дальнейшего уведомления.

В соответствии с соглашением ЕС отменял пошлины для всех американских промышленных товаров и обязался закупать американские энергоносители, США, в свою очередь, вводили единую ставку в 15% для большинства товаров из Евросоюза.

В самом ЕС многие считали соглашение невыгодным для сообщества: критики отмечали, что оно накладывает на Евросоюз излишние обязательства, в то время как для Вашингтона таких обязательств нет.