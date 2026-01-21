Сегодня днем в Дружковке из-за российского обстрела погиб человек, еще один ранен — прокуратура

Иллюстративное фото

В среду, 21 января, российские войска обстреляли Дружковку в Донецкой области. Около полудня они с помощью FPV-дрона атаковали авто — погиб один человек, еще один ранен.

Об этом сообщила изданию «Суспільне. Донбас» спикер областной прокуратуры Анастасия Медведева.

«Около 12:00 российские войска с помощью FPV-дрона атаковали гражданский автомобиль, двигавшийся по одной из улиц Дружковки. Погиб 62-летний мужчина, а его жена получила минно-взрывную травму», — рассказала Медведева.

Также спикер областной прокуратуры сообщила, что через полчаса российские войска нанесли повторный удар по Дружковке с помощью дрона, в результате чего минно-взрывную травму получил 53-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в прифронтовой Дружковке Донецкой области на 21 января остается 17 тысяч взрослых и 200 детей.