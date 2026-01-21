В девяти областях Украины фиксируются отключения до 60% инфраструктуры «Киевстар»

Одним из последствий последней массированной атаки россиян стало обесточивание на 40-60% инфраструктуры оператора мобильной связи «Киевстар» в девяти областях.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на генерального директора компании Александра Комарова.

«В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии. Но в то же время не работает менее 10% нашей сети», — отметил он во время выступления в Украинском доме в Давосе.

Из 16,5 тысячи базовых станций оператора из-за отсутствия света пока не функционируют чуть более 1 тысячи объектов.

По его словами, важнейшим достижением компании стала защита ключевых узлов связи.

«Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы уверены, что сможем продержаться еще дольше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дания выделит дополнительно 20 миллионов евро для энергоснабжения Украины, чтобы помочь украинцам пережить зиму.