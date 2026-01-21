В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему

Сегодня вечером некоторые телеграм-каналы сообщили о якобы атаке на энергосистему в оккупированном Донецке.
Так, тг-канал «Типичный Донецк» пишет, что «наблюдаются попытки атаки на энергосистему ДНР», и призывает жителей зарядить гаджеты.
Подобные сообщения появились и на других каналах.
Также в сети публикуют видео зарева от якобы последствий атаки.
Когда и где было сделано видео — не сообщается.
Напомним, ранее аналитики OSINT-канала «КиберБорошно» установили точное место удара по складу боеприпасов в оккупированном Дебальцево.
