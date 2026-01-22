Силы обороны Украины освободили Сухецкое в Покровском районе

Мирноград после российского обстрела. Фото: Нацполиция Украины

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Согласно актуальным данным аналитиков, российские войска зафиксировали продвижение в районе Мирнограда Донецкой области, а также вблизи населенного пункта Дорожнянка под Гуляйполем Запорожской области.



В то же время Силы обороны Украины смогли вытеснить противника из села Сухецкое Покровского района Донецкой области. Населенный пункт был полностью зачищен от российских подразделений.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое», — сообщили аналитики DeepState, комментируя последние изменения на карте.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»