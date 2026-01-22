Двое агентов ГРУ задержаны за разведку последствий удара «Орешником»

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые собирали сведения о последствиях ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь на 9 января 2026 года.



По материалам следствия, к разведке были причастны 64-летний житель Мукачево, завербованный дистанционно, и его 22-летний сосед. Молодой агент после удара прибыл на Львовщину, обходил объекты в зоне поражения, фотографировал их и фиксировал координаты на карте. Собранные данные он передавал старшему агенту, который оставался в Мукачево и напрямую отчётливо докладывал российским кураторам.







Оба агента были задержаны одновременно: одного — дома в Мукачево, другого — «на горячем» во Львовской области, когда он проводил разведку возле места падения ракеты. При обысках изъяты электронные устройства с доказательствами работы на ГРУ, а также записи переговоров с куратором.



Следствие установило, что подозреваемые целенаправленно фиксировали объекты военной и критической инфраструктуры Украины — аэропорты, железнодорожные переезды и стратегически важные сооружения. Полученные сведения планировалось использовать в информационно-психологических спецоперациях РФ и для планирования новых обстрелов региона.

Фото: СБУ

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



