Донецкая область пережила более полутора тысяч российских ударов авиабомбами и дронами за сутки

Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины

В результате российских обстрелов по Донецкой области за сутки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения. Об этом сообщили правоохранители по итогам 21 января.



По данным полиции, за день было зафиксировано 1 541 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору области. Под огнем оказались пять населенных пунктов: города Краматорск, Дружковка, Николаевка, поселок Шабельковка и село Доброполье. В результате атак повреждены 43 гражданских объекта, из них 30 — жилые дома.

Краматорск подвергся авиационному удару: российские войска сбросили на город три управляемые авиабомбы «КАБ-250». В результате погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Разрушениям подверглись 26 частных домов, магазин и три гражданских автомобиля.



По Дружковке противник с утра и до вечера наносил удары FPV-дронами. В городе погиб один гражданский, двое местных жителей получили травмы. Повреждены многоквартирный и частный дома, административное здание, а также шесть гражданских автомобилей.



В результате дроновых атак в Николаевке повреждены два частных дома, а в Шабельковке — еще один жилой дом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»