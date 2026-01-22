Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецкая область пережила более полутора тысяч российских ударов авиабомбами и дронами за сутки
22 января 2026, 11:00

Донецкая область пережила более полутора тысяч российских ударов авиабомбами и дронами за сутки

Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины

В результате российских обстрелов по Донецкой области за сутки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения. Об этом сообщили правоохранители по итогам 21 января.

По данным полиции, за день было зафиксировано 1 541 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору области. Под огнем оказались пять населенных пунктов: города Краматорск, Дружковка, Николаевка, поселок Шабельковка и село Доброполье. В результате атак повреждены 43 гражданских объекта, из них 30 — жилые дома.

Краматорск подвергся авиационному удару: российские войска сбросили на город три управляемые авиабомбы «КАБ-250». В результате погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Разрушениям подверглись 26 частных домов, магазин и три гражданских автомобиля.

По Дружковке противник с утра и до вечера наносил удары FPV-дронами. В городе погиб один гражданский, двое местных жителей получили травмы. Повреждены многоквартирный и частный дома, административное здание, а также шесть гражданских автомобилей.

В результате дроновых атак в Николаевке повреждены два частных дома, а в Шабельковке — еще один жилой дом.

Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины

Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины

Донецкая область под постоянным российским огнем. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, Россия атаковала Украину 94 дронами: ПВО сбила 80 целей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Краматорск Доброполье Николаевка Дружковка Донецкая область
Прочее
Жертвы разрушения российские удары
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
все новости
12:15
КАБы стирают города: опубликовано видео удара по Доброполью
12:08
РФ ударила «Искандером» по жилому дому в Кривом Роге
12:02
ЦПК требует отменить назначение скандального адвоката Шевчука
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
11:24
ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры
11:15
ВСУ уничтожили ключевые комплексы ПВО РФ в Курской области
11:07
Зеленский прибыл в швейцарский Давос для встречи с Трампом
11:00
Донецкая область пережила более полутора тысяч российских ударов авиабомбами и дронами за сутки
10:33
Двое агентов ГРУ задержаны за разведку последствий удара «Орешником»
10:30
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии
10:15
В Белгороде после падения российского боеприпаса эвакуировали более 1700 человек
10:06
«Шахед» ударил по Краматорской громаде: беспилотник попал в дом
10:00
Морозы усилили боевую активность на Херсонском направлении
09:47
Украинская армия взяла в плен российских военных в Покровске
09:40
В результате российских атак БпЛА ранены две женщины и поврежден газопровод на Днепропетровщине
09:25
Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов Донетчины: погибли два человека, еще три – ранены
09:20
Россия атаковала Украину 94 дронами: ПВО сбила 80 целей
09:03
Бои на фронте усилились: ВСУ ликвидировали 1070 военных РФ за сутки
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
08:42
Армия РФ атаковала «Эпицентр» и разрушила частный сектор в Запорожье
все новости
ВИДЕО
Разрушенное Доброполье. Фото: Нацполиция Украины КАБы стирают города: опубликовано видео удара по Доброполью
22 января, 12:15
Задержанная оккупантами жительница Мариуполя. Фото: кадр из видео «Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
22 января, 11:55
Российская пушка на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры
22 января, 11:24
Удар по двум ЗРК «Бук» на Курщине. ВСУ уничтожили ключевые комплексы ПВО РФ в Курской области
22 января, 11:15
Фото: СБУ Двое агентов ГРУ задержаны за разведку последствий удара «Орешником»
22 января, 10:33
Лицо оккупанта перед ударом украинского дрона. Морозы усилили боевую активность на Херсонском направлении
22 января, 10:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор