Удар по двум ЗРК «Бук» на Курщине.

Украинский беспилотник Shark зафиксировал движение российских зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2» и «Бук-М3», которые пытались замаскироваться в лесу. По целям был нанесён точный ракетный удар — комплексы полностью уничтожены.



По данным WarArchive, попадание произошло к югу от посёлка Доброхимовка в Курской области.



В 8-м корпусе ДШВ сообщили, что Центр беспилотных систем группировки войск «Курск» вовремя обнаружил перемещение противника и обеспечил точное поражение. Российские войска пытались скрыть комплексы, однако внимательная украинская разведка не дала им шанса.







Уничтоженные ЗРК «Бук» являются ключевыми средствами противовоздушной обороны российских войск и применяются также для поражения наземных целей. Стоимость «Бук-М2» составляет около $25 млн, «Бук-М3» — до $45 млн. Таким образом, за несколько минут Россия потеряла ПВО на сумму примерно $70 млн.