Зеленский прибыл в швейцарский Давос для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. В рамках визита также запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.



Как сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, переговоры между Зеленским и Трампом должны состояться ориентировочно в 14:00 по киевскому времени.



Ожидается, что встреча пройдет на полях Всемирного экономического форума и станет одной из ключевых в программе визита украинского президента в Швейцарию.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»