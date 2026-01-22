ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры

Российская пушка на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов батальона Signum уничтожили пять российских пушек на Лиманском направлении. Об этом сообщили в подразделении Signum 53-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, артиллерия – одна из самых опасных целей на поле боя.



«Она работает с дистанции, бьет по позициям и пытается оставаться невидимой. Именно поэтому пушки являются одними из приоритетных целей для пилотов батальона Signum. Оккупанты хорошо понимают угрозу с неба: тщательно маскируют позиции, натягивают антидроновые сетки, прячут стволы среди посадок. Однако даже это не гарантирует безопасность», – отметили в подразделении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко