ЦПК требует отменить назначение скандального адвоката Шевчука
22 января 2026, 12:02

ЦПК требует отменить назначение скандального адвоката Шевчука

Алексей Шевчук и Генпрокурор Кравченко. Фото: ЦПК Алексей Шевчук и Генпрокурор Кравченко. Фото: ЦПК

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назначил членом конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), адвоката Алексея Шевчука. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), требующий отменить решение.

В заявлении ЦПК подчеркивается, что Кравченко считает Шевчука «безупречным профессионалом с высокими моральными и деловыми качествами», хотя факты вызывают сомнения:

  • Шевчук фигурирует в расследовании по переправке мужчин за границу через систему «Шлях», более 200 человек через его условную «группу» уехали и не вернулись.

  • Он поддерживал «диктаторские законы 16 января» и вел авторские программы на каналах Медведчука.

  • Адвокат защищал фигурантов резонансных дел НАБУ и других одиозных лиц: Онищенко, Дубневича, Розенблата, Бахматюка, Крюкова, а также Илью Киву.

  • В 2023 году Шевчука лишили лицензии за нарушение адвокатской этики, а также временно приостанавливали из-за оскорбительного поста о ветеране и адвокате Маси Найеме.

  • Шевчук провалился на конкурсах в ВАКС, на должность директора НАБУ и в ВРП, но теперь будет участвовать в отборе руководителя САП.

«ЦПК требует привести состав комиссии в соответствие с законом и отменить незаконное назначение Шевчука», — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 23 июля, вступил в силу закон, который ограничивал полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Руслан Кравченко Алексей Шевчук
Украина Киев
руководящие должности САП отбор кандидатов
НАБУ САП Офис Генерального прокурора Украины

