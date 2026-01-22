КАБы стирают города: опубликовано видео удара по Доброполью

Разрушенное Доброполье. Фото: Нацполиция Украины

Военблогер Денис Христов, известный под позывным Голландец, опубликовал видео последствий российского авиаудара управляемыми авиабомбами по городу Доброполье Донецкой области.



Атака произошла 21 января 2026 года. На кадрах, размещенных в сети, показаны разрушенные помещения и последствия попаданий по территории гражданских объектов.

По словам Христова, в результате удара были повреждены как минимум три здания. В атаке, как утверждается, использовались авиабомбы типа КАБ-250, сброшенные с двух бомбардировщиков.



Комментируя увиденное, военблогер заявил, что подобные удары «фактически стирают населенные пункты», подчеркивая масштаб разрушений в Донецкой области. Он также обратил внимание на характерные следы применения фугасных авиабомб и значительные повреждения инфраструктуры.



Денис Христов регулярно публикует материалы из зоны боевых действий в Донетчине, фиксируя последствия ударов и акцентируя внимание на ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что за сутки по Донецкой области было нанесено 1541 удар. В результате обстрелов повреждены 43 объекта, включая жилые дома. В области погибли два человека, еще трое получили ранения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»