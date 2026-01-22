РФ ударила «Искандером» по жилому дому в Кривом Роге

Удар баллистикой по Кривому Рогу.

Россия нанесла прицельный удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге — над городом поднялся столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении оккупантами баллистического оружия с южного направления. Предположительно, запуск ракеты осуществлен с временно оккупированного полуострова.



Волонтер Тимофей «Кучер» сообщил в Telegram, что по гражданской инфраструктуре был нанесён удар ракетой «Искандер-М» с увеличенной боевой частью около 650 кг. Пострадали жилой дом и супермаркет, где находились люди.



«Есть пострадавшие, среди них, вероятно, дети. Данные о погибших уточняются. Жители и волонтёры, просьба доставить воду и при возможности обеспечить гражданских и спасателей чаем и кофе. Вместе мы сильнее», — отметил волонтер.



Местные службы уже работают над ликвидацией последствий удара и эвакуацией пострадавших.