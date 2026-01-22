Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ ударила «Искандером» по жилому дому в Кривом Роге
22 января 2026, 12:08

Удар баллистикой по Кривому Рогу. Удар баллистикой по Кривому Рогу.

Россия нанесла прицельный удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге — над городом поднялся столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении оккупантами баллистического оружия с южного направления. Предположительно, запуск ракеты осуществлен с временно оккупированного полуострова.

Волонтер Тимофей «Кучер» сообщил в Telegram, что по гражданской инфраструктуре был нанесён удар ракетой «Искандер-М» с увеличенной боевой частью около 650 кг. Пострадали жилой дом и супермаркет, где находились люди.

«Есть пострадавшие, среди них, вероятно, дети. Данные о погибших уточняются. Жители и волонтёры, просьба доставить воду и при возможности обеспечить гражданских и спасателей чаем и кофе. Вместе мы сильнее», — отметил волонтер.

Местные службы уже работают над ликвидацией последствий удара и эвакуацией пострадавших.

