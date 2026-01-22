Фейковые обследования и тысячи срубленных деревьев: дело Славянского лесхоза передали в суд

Фото: Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований передало в суд дело о масштабной незаконной вырубке леса в Донецкой области. По версии следствия, экс-руководительница Славянского лесхоза ГП «Леса Украины» вместе с пятью подчиненными организовала схему, в результате которой государству нанесли ущерб более чем на 14,6 млн гривен.



Речь идет о вырубке свыше 1,8 тысячи деревьев на площади более 50 гектаров — в лесничествах Краматорского, Катериновского, Маяцкого и Александровского участков.

Фото: Государственное бюро расследований



Следствие установило, что в 2024 году лесхоз оформил договоры с предприятием «Харьковлесозащита» якобы для обследования состояния леса.



Однако проверки существовали только «на бумаге»: специалисты на Донетчину не выезжали, а в акты вносили ложные данные. Именно на основании этих фиктивных документов были получены лесорубочные билеты.



После этого, по данным ГБР, и началась массовая вырубка. Обвинительный акт уже направлен в суд. Участникам схемы грозит до 10 лет лишения свободы. Отдельно под суд пойдет и главный микробиолог «Харьковлесозащиты», которого обвиняют в служебном подлоге.



Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что ГБР разоблачило межрегиональный канал сбыта наркотиков в Донецкой и Киевской областях.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»