Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают тепло и свет в Киеве

Жители Киева в укрытии.

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как коммунальщики и энергетики работают 24/7, восстанавливая жизненно необходимые услуги для жителей столицы. Видео опубликовано на странице мэра в Telegram.



«Проверил, как работают тепловики на левом берегу, где ситуация с теплоснабжением самая сложная», — отметил Кличко.



На утро без тепла остаются чуть меньше 3 тысяч многоэтажек. За минувшую ночь тепло подключили к 227 домам — второй раз после повреждений инфраструктуры в результате атак врага 9 и 20 января.

«В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть киевлянам тепло и свет», — добавил мэр.