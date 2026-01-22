Кремль имитирует готовность к переговорам, не меняя целей войны — ISW

По оценке Института изучения войны (ISW), российское руководство не проявляет признаков готовности к существенным компромиссам и продолжает придерживаться первоначальных целей войны против Украины.



Аналитики отмечают, что, несмотря на обсуждение возможных мирных инициатив, позиция Кремля остается жесткой. В частности, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в начале января Владимир Путин получил проект мирного плана, который в Москве сочли «шагом вперед», однако не расценили как основу для финального соглашения.



По данным источников, ключевыми требованиями России остаются международное признание аннексии Крыма и других оккупированных территорий, а также отказ от размещения войск НАТО в Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Кроме того, Кремль настаивает на особом статусе русского языка и Русской православной церкви.



21 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы «возвращает свои земли» в Украине, ссылаясь на псевдореферендумы, проведенные в 2022 году на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.



В ISW подчеркивают, что подобные заявления вписываются в более широкую концепцию так называемой «Новороссии», под которой в Кремле подразумевают не только уже захваченные регионы, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.



При этом ранее обсуждавшийся американский мирный план предусматривал сохранение за Россией лишь Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также части Запорожской и Херсонской областей, с обязательным выводом войск с других оккупированных территорий.



Эксперты ISW делают вывод, что Кремль стремится демонстрировать заинтересованность в переговорах, однако его стратегические цели остаются неизменными, что ставит под сомнение возможность реального мирного урегулирования в ближайшей перспективе.