Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек

Продолжается спасательная операция на месте российского удара по многоэтажному дому в Днепре. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
По его словам, многие люди в момент попадания были на работе.
«С остальными жильцами общаемся через домовые чаты. Ожидаем, что на связь выйдут еще три человека», – сказал Филатов.
По данным ГСЧС Украины, частично разрушен 16-этажный дом.
В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 квадратных метров.
С верхних этажей дома бойцы ГСЧС спасли 16 человек. В результате атаки ранения получили шесть человек.
Более 50 спасателей и 17 единиц техники привлекли к ликвидации последствий удара.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что среди раненых 14-летняя девочка.
Напомним, что днем 22 января по многоэтажке в Днепре ударил дрон-камикадзе «Шахед».
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко