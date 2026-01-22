Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек

Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС

Продолжается спасательная операция на месте российского удара по многоэтажному дому в Днепре. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.



По его словам, многие люди в момент попадания были на работе.



«С остальными жильцами общаемся через домовые чаты. Ожидаем, что на связь выйдут еще три человека», – сказал Филатов.



По данным ГСЧС Украины, частично разрушен 16-этажный дом.



В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 квадратных метров.



С верхних этажей дома бойцы ГСЧС спасли 16 человек. В результате атаки ранения получили шесть человек.



Более 50 спасателей и 17 единиц техники привлекли к ликвидации последствий удара.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что среди раненых 14-летняя девочка.

Напомним, что днем 22 января по многоэтажке в Днепре ударил дрон-камикадзе «Шахед».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко