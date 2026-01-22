Удар по Краматорску: повреждены жилые дома

Россияне атаковали Краматорск. Фото: городской совет

В Краматорском городском совете уточнили, что в среду, 21 января, в результате российского обстрела повреждены жилые дома и здания.



Как отмечается, россияне ударили по городу в 09:58.



«Повреждены 63 частных жилых дома, два многоэтажки, два магазина и три автомобиля», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в результате утреннего российского обстрела по Краматорску получила ранения мирная жительница. Также погибла женщина 1978 года рождения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»