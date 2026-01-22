После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве

В результате российского обстрела одна из теплоэлектроцентралей в Киеве оказалась частично затопленной, что создало угрозу для стабильного тепло- и электроснабжения тысяч жителей столицы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



По его словам, из-за повреждения трубопровода вода начала стремительно заполнять технические помещения объекта. Для ликвидации последствий аварии были привлечены водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Спасателям пришлось работать в экстремальных условиях: температура воздуха опускалась до минус 15 градусов, а работы проводились в ледяной воде. Подводная спецоперация длилась шесть суток без перерыва.



Водолазы смогли перекрыть утечку и стабилизировать ситуацию, что позволило энергетикам продолжить восстановление оборудования, от которого зависит функционирование критической инфраструктуры города.



За проявленное мужество и профессионализм участников операции наградили государственными орденами и медалями. В МВД подчеркнули, что именно такие специалисты обеспечивают устойчивость жизненно важных систем Украины в условиях войны.







Ранее мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как коммунальщики и энергетики работают 24/7, восстанавливая жизненно необходимые услуги для жителей столицы.