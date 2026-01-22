Войска России обстреляли Дружковку: в городе повреждена пожарная часть

Поврежденная в результате обстрела пожарная часть в Дружковке. Фото: ГСЧС

Ночью 22 января российская армия нанесла удар по городу Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Попадание пришлось вблизи здания пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждены 21 оконный блок и подвесной потолок здания части.



Среди личного состава пострадавших нет, во время обстрела спасатели находились в укрытии. Пожарно-спасательная техника не повреждена.



Это уже второй случай за неделю, когда удар направлен на пожарно-спасательное подразделение в Дружковке.

Напомним, что вечером 21 января «Шахед» ударил по Краматорской громаде на Донетчине, беспилотник попал в дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко