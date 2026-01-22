ВСУ ударили по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ

Украинские военнослужащие в ночь на 22 января нанесли удар по нефтяному терминалу «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края РФ. Это предприятие задействовано в обеспечении российских вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
В ведомстве уточнили, что зафиксировано попадание в цель, были слышны взрывы, вспыхнул пожар.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
Ранее мы писали, что в ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях