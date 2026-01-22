Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ ударили по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ
22 января 2026, 15:59

Украинские военнослужащие в ночь на 22 января нанесли удар по нефтяному терминалу «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края РФ. Это предприятие задействовано в обеспечении российских вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве уточнили, что зафиксировано попадание в цель, были слышны взрывы, вспыхнул пожар.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

Ранее мы писали, что в ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

ВИДЕО
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек
22 января, 15:25
Фото: Государственное бюро расследований Фейковые обследования и тысячи срубленных деревьев: дело Славянского лесхоза передали в суд
22 января, 15:00
Последствия атаки на Днепр. Фото: соцсети «Шахеды» атаковали Днепр: дрон попал в многоэтажку
22 января, 13:16
Жители Киева в укрытии. Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают тепло и свет в Киеве
22 января, 13:00

