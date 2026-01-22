Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант

Момент взрыва сарая с российским оккупантом.

Украинский дрон провёл точный удар по сараю с бензиновыми бочками, где укрылся российский оккупант. Видео инцидента было опубликовано в соцсети Х.

Последствия взрыва сарая с российским оккупантом.

«Российскому солдату ничего другого не оставалось, как спрятаться от FPV-дрона в сарае с бензиновыми бочками», — говорится в сообщении.



На кадрах видно, как военный РФ пытается укрыться от дрона, заходя в сарай с красными бочками. В этот момент дрон Сил обороны Украины направляет удар точно по цели, вызывая мощный взрыв и полное уничтожение сооружения.

Русский пехотинец укрывается в ангаре, заполненном красными бочками. Зря канешн pic.twitter.com/QXYkTeJM36 — Oles Filonenko (@FilonenkoOles) January 22, 2026

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.