Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант

Украинский дрон провёл точный удар по сараю с бензиновыми бочками, где укрылся российский оккупант. Видео инцидента было опубликовано в соцсети Х.
Последствия взрыва сарая с российским оккупантом.
«Российскому солдату ничего другого не оставалось, как спрятаться от FPV-дрона в сарае с бензиновыми бочками», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как военный РФ пытается укрыться от дрона, заходя в сарай с красными бочками. В этот момент дрон Сил обороны Украины направляет удар точно по цели, вызывая мощный взрыв и полное уничтожение сооружения.
Русский пехотинец укрывается в ангаре, заполненном красными бочками. Зря канешн pic.twitter.com/QXYkTeJM36— Oles Filonenko (@FilonenkoOles) January 22, 2026
Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях