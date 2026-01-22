Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе. Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

22 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в городе Давос Швейцария. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, эта встреча была «хорошей, продуктивной и содержательной».



«Обсудили работу команд. И фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном», – сказал Зеленский.



В свою очередь Трамп назвал встречу с Зеленским «хорошей» и заявил, что его послание Путину: «Война должна закончиться».

Напомним, что 22 января Зеленский прилетел в Давос для встречи с Трампом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко