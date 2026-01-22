Силы обороны Украины атаковали состав боеприпасов и сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы россиян из состава 74 ОМСБр в городе Селидово Донецкой области.



Также уточнены результаты поражения состава боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения оккупантов в городе Дебальцево Донецкой области. Подтверждено поражение состава с последующей масштабной детонацией.



Кроме того, произведено поражение ряда объектов во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксировано попадание в радиолокационную станцию ​​59Н6-Е «Противник-ГЭ» в селе Либкнехтовка; радиолокационную станцию ​​55Ж6 «Небо-У» в Евпатории; радиолокационную станцию ​​55Ж6М «Небо-М» в селе Русаковке.



Степень ущерба уточняется.



Ранее мы писали, что аналитики OSINT-канала «КиберБорошно» установили точное место удара по складу боеприпасов в оккупированном Дебальцево.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»