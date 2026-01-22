Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Как автоматизировать уведомления о доставке и повысить лояльность клиентов?

В e-commerce конкуренция высокая, а доверие покупателей хрупкое. Поэтому оперативная коммуникация становится здесь преимуществом. Она способна повысить лояльность клиентов, если вы быстро отвечаете на все вопросы и сами проявляете инициативу. Например, оповещаете о статусе заказа. Чтобы этот процесс был удобен и вам, стоит довести его до автоматизации.

Три преимущества автоматических СМС-уведомлений

Отправлять сообщения о каждой смене статуса заказа вручную сложно, а часто и нереально. В периоды повышенной нагрузки риск ошибок вырастает. Автоматическая СМС-рассылка позволяет бизнесу решить эту проблему сразу на нескольких уровнях. Три ее основных преимущества:

  1. Скорость и гарантия прочтения — исследования говорят, что примерно 95% человек открывают текстовое сообщение в течение 3–5 минут, а это значит, что ваше уведомление не останется без внимания.
  2. Сокращение нагрузки на колл-центр — если автоматизировать процесс уведомления о статусах заказов, рутинная нагрузка на службу поддержки заметно снижается, а менеджеры фокусируются на более сложных задачах.
  3. Рост выкупа товаров — напоминания клиентам об отправленных и прибывших посылках сокращает количество «забытых» заказов, а показатели продаж магазина остаются более предсказуемыми.

Такой подход не только упрощает внутренние процессы, но и положительно влияет на экономику доставки. При этом можно взять готовое решение, например, у Альфа СМС, чтобы достичь ожидаемого эффекта без увеличения штата.

Как это работает на практике?

Интеграция автоматизированных рассылок не требует значительных ресурсов. Для быстрого запуска используют API или готовые модули для CMS (систем управления содержим). В системе управления заказами настраивается триггер, а при смене статуса клиенту автоматически отправляются сообщения: «Заказ собран», «Посылка передана курьеру» и другие.

В итоге клиент всегда в курсе, что происходит с его заказом, а магазин получает стабильную коммуникацию. Именно она на этапе доставки заказа влияет на доверие к магазину и повторные продажи. А с таким сервисом, как Альфа СМС, коммуникационная цепочка становится максимально простой.

