Как автоматизировать уведомления о доставке и повысить лояльность клиентов?

В e-commerce конкуренция высокая, а доверие покупателей хрупкое. Поэтому оперативная коммуникация становится здесь преимуществом. Она способна повысить лояльность клиентов, если вы быстро отвечаете на все вопросы и сами проявляете инициативу. Например, оповещаете о статусе заказа. Чтобы этот процесс был удобен и вам, стоит довести его до автоматизации.
Отправлять сообщения о каждой смене статуса заказа вручную сложно, а часто и нереально. В периоды повышенной нагрузки риск ошибок вырастает. Автоматическая СМС-рассылка позволяет бизнесу решить эту проблему сразу на нескольких уровнях. Три ее основных преимущества:
Такой подход не только упрощает внутренние процессы, но и положительно влияет на экономику доставки. При этом можно взять готовое решение, например, у Альфа СМС, чтобы достичь ожидаемого эффекта без увеличения штата.
Интеграция автоматизированных рассылок не требует значительных ресурсов. Для быстрого запуска используют API или готовые модули для CMS (систем управления содержим). В системе управления заказами настраивается триггер, а при смене статуса клиенту автоматически отправляются сообщения: «Заказ собран», «Посылка передана курьеру» и другие.
В итоге клиент всегда в курсе, что происходит с его заказом, а магазин получает стабильную коммуникацию. Именно она на этапе доставки заказа влияет на доверие к магазину и повторные продажи. А с таким сервисом, как Альфа СМС, коммуникационная цепочка становится максимально простой.