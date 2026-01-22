Удар баллистикой по Кривому Рогу: 12 раненых, среди них — 4 детей

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: Александр Ганжа

В результате удара баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области 22 января возросло количество пострадавших. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.



По его словам, по состоянию на 17:10 в городе 12 пострадавших. Среди них —двухлетний ребенок, мальчик будет лечиться амбулаторно, а также еще трое раненых несовершеннолетних.





Погибших нет.



В городе развернут Штаб помощи людям, им выдают материалы для быстрого ремонта.



Ранее мы писали, что Россия нанесла прицельный удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге — над городом поднялся столб дыма.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»