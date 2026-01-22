Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отличие от предыдущих лет сейчас не ведутся обсуждения о поставках Украине дальнобойного вооружения «в пределах зоны досягаемости». Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По словам Зеленского, несмотря на отсутствие таких переговоров, Россия продолжает наносить удары по Украине и наращивать производство вооружений.



«Сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины. Но российские ракеты и "Шахеды" до сих пор здесь, и у нас до сих пор есть координаты российских заводов, где они производятся. Сегодня они нацелены на Украину, завтра это может быть любая страна НАТО. И здесь, в Европе, нам советуют "не упоминать "Томагавки" американцам… И нам говорят не спрашивать о ракетах "Таурус"», — заявил президент.



Зеленский также подчеркнул, что Россия способна производить баллистические и крылатые ракеты не только благодаря поставкам из Китая, но и за счет компонентов, которые поступают от компаний из Европы, Соединенных Штатов и Тайваня.



«Россия не могла бы производить никаких баллистических или крылатых ракет без критических компонентов из других стран. И это не только Китай... Россия получает компоненты от компаний в Европе, Соединенных Штатах и Тайване... Могут ли тайваньские компании перестать вкладываться электроникой в российскую войну? Европа почти ничего не говорит, Америка ничего не говорит — а Путин делает ракеты», — сказал он.



Президент поблагодарил партнеров за поддержку Украины, в частности в рамках инициативы PURL и за поставки ракет к системам ПВО Patriot, однако поставил под сомнение эффективность таких мер без системного давления на российскую военную промышленность.



«Но не было бы дешевле и легче просто отрезать Россию от компонентов, которые ей нужны для производства ракет? Или даже уничтожить заводы, которые их производят», — подчеркнул Зеленский.



Отдельно глава государства остановился на вопросе европейской безопасности и ответственности лидеров. По его словам, многие страны говорят о защите собственных интересов, но рассчитывают, что за них это сделает кто-то другой.



«Лидеры говорят: мы должны защитить европейские интересы, но они надеются, что кто-то другой сделает это за них... Нам нужно что-то, чтобы заменить старый мировой порядок... Нельзя строить новый мировой порядок со слов, только действия создают реальный порядок», — заявил президент.



Зеленский также напомнил, что США объявили о создании Совета мира, куда были приглашены Украина, Россия и Беларусь, несмотря на продолжающиеся боевые действия.



«Даже нет прекращения огня. И вы видели, кто присоединился? У всех были свои причины. Но вот что — Европа даже не сформулировала единую позицию относительно американской идеи», — отметил он.

Patriot — это современный зенитный ракетный комплекс американского производства, который считается одной из самых технологически совершенных систем ПВО в мире. Он предназначен для уничтожения самолетов, а также крылатых и баллистических ракет, включая высокоскоростные и сложные цели.



Taurus — это европейская крылатая ракета большой дальности класса «воздух–земля», предназначенная для точечных ударов по хорошо защищенным целям глубоко в тылу противника.