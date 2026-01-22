Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января 2026, 17:57

Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила укрытия российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».

Там были точки накопления пехоты оккупантов.

«Аэроразведка установила расположение вражеских укрытий, а операторы ударных дронов «подняли их в воздух». Конечно, вместе с находившимся там противником», – сказали в ГВ «Восток».

Напомним, что ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

