Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении

Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила укрытия российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Там были точки накопления пехоты оккупантов.



«Аэроразведка установила расположение вражеских укрытий, а операторы ударных дронов «подняли их в воздух». Конечно, вместе с находившимся там противником», – сказали в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко