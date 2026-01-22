Передавал координаты расположения Сил обороны: СБУ разоблачила еще одного агента РФ

СБУ разоблачила еще одного агента РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного российского агента в Донецкой области. 68-летнему подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Главной задачей фигуранта было найти и передать координаты расположения подразделений Сил обороны, вовлеченных в боевые действия на Лиманском и Краматорском направлениях. После вербовки фигурант начал объезжать прифронтовый Славянск и его окрестности на маршрутных автобусах и фиксировать локацию личного состава Сил обороны», — говорится в сообщении.



Во время обысков в доме фигуранта правоохранительные органы изъяли смартфон с доказательствами.



Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»