Зеленский рассказал, что потери армии РФ значительно возросли

Потери РФ выросли. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). По его данным, российская армия теряет около 35 000 человек ежемесячно убитыми.



«Я просто делюсь с вами реальной статистикой, а она — 35 тысяч убитых в месяц, 35 тысяч солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тысяч», — уточнил он.



Кроме того, в РФ ежемесячно мобилизуют 40-43 тысяч человек.



«Из этих 43 тыс., вы должны знать, что где-то 10-15% сбегают, и есть определенные раненые. Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших наших операторов дронов», — подытожил глава украинского государства.



Ранее мы писали, что за 21 января было уничтожено пять единиц РСЗО и систем ПВО, а с начала года Силы обороны Украины ликвидировали более 100 российских танков.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»