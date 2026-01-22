Суд в Москве признал гибель 20 моряков крейсера «Москва», но вскоре удалил новость

Военный суд признал гибель 20 моряков крейсера «Москва», а затем удалил новость.

В пресс-релизе 2-го Западного окружного военного суда в Москве появилась информация, что крейсер «Москва» был атакован украинскими ракетами в апреле 2022 года, также подтверждена гибель 20 российских моряков, но вскоре публикацию удалили. Об этом передает «Медиазона».



В ведомстве было сказано, что по «Москве» был нанесен ракетный удар. Сказано, что «от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек — пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов». Из-за атаки по «Адмиралу Эссену», по данным суда, был ранен один человек.

Кроме того, военный суд вынес заочный приговор по делу о затоплении крейсера «Москва» командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, который, по версии российского следствия, отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен». Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.



Вечером 13 апреля стали появляться сообщения о пожаре на крейсере «Москва» в Черном море в результате его поражения украинскими ракетами «Нептун».



Впоследствии Минобороны РФ подтвердило, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения. На корабле находилось более 500 человек. Российская сторона утверждает, что их эвакуировали.



Кроме того, в ГУР МОУ рассказали о последствиях успешной операции по уничтожению крейсера «Москва».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»