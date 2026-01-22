Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Партнеры передали Украине более 50 тонн установки для энергетики — Шмыгаль
22 января 2026, 20:47

Украина получила 50 тонн оборудования для энергетики от партнеров. Фото: Денис Шмыгаль Украина получила 50 тонн оборудования для энергетики от партнеров. Фото: Денис Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в последние дни в Украину поступило шесть гуманитарных грузов общим весом более 50 тонн из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

«Это силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты», — уточнил он.

По словам Шмыгаля, 23 января должна поступить партия энергетического оборудования из Чехии. Еще 400 генераторов уезжает в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже направляется к резервному Хабу Минэнерго.

Кроме того, предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов – 114 тонн оборудования.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал, как коммунальщики и энергетики работают 24/7, восстанавливая жизненно необходимые услуги для жителей столицы. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»   

