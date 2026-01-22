Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко стал советником Федорова по вопросам использования БПЛА

Стерненко став советников Федорова. Фото: Михаил Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о назначении Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения эффективности использования беспилотных летательных аппаратов на фронте.



«Есть несколько треков, над которыми Министерству обороны следует работать уже сейчас. Первый – базовое обеспечение дроновых подразделений. Снабжение также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас. Еще один фокус – аналитика и эффективность. Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас всего 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага», — отметил он.



По словам Федорова, главная цель — помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Министр добавил, что есть общее видение повышения эффективности дроновых подразделений.



Справка



Сергей Стерненко — одесский активист, экс-глава местной ячейки «Правого сектора», участник Евромайдана и блогер. Он родился 20 марта 1995 в Белгород-Днестровском районе Одесской области в семье бывшего пограничника и учительницы.



Ранее мы писали, что 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»