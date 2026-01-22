ВСУ сорвали попытку россиян полностью захватить Мирноград и Покровск — Сырский

ВСУ сорвали планы россиян. Фото: Украинская правда

Российские оккупанты пытаются малыми группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда Донецкой области. Силы обороны сдерживают россиян. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери. В то же время, ситуация остается сложной», — уточнил он.



По словам Сырского, украинские военнослужащие эффективно уничтожают захватчиков, демонстрируют слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач в очень сложных условиях.



Кроме того, главнокомандующий отметил лучших военнослужащих за срыв планов россиян под Покровском. Сырский вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — «Стальной крест», «Серебряный крест» и «Крест военной чести».



Ранее мы писали, что 3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила укрытия российских войск на Покровском направлении.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»