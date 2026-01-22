Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ сорвали попытку россиян полностью захватить Мирноград и Покровск — Сырский
22 января 2026, 22:30

ВСУ сорвали планы россиян. Фото: Украинская правда ВСУ сорвали планы россиян. Фото: Украинская правда

Российские оккупанты пытаются малыми группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда Донецкой области. Силы обороны сдерживают россиян. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери. В то же время, ситуация остается сложной», — уточнил он.

По словам Сырского, украинские военнослужащие эффективно уничтожают захватчиков, демонстрируют слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач в очень сложных условиях.

Кроме того, главнокомандующий отметил лучших военнослужащих за срыв планов россиян под Покровском. Сырский вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — «Стальной крест», «Серебряный крест» и «Крест военной чести».

Ранее мы писали, что 3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила укрытия российских войск на Покровском направлении.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Люди
Александр Сырский
Места
Донецкая область Покровск Мирноград
Война
Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек
22 января, 15:25
Фейковые обследования и тысячи срубленных деревьев: дело Славянского лесхоза передали в суд
22 января, 15:00
«Шахеды» атаковали Днепр: дрон попал в многоэтажку
22 января, 13:16
