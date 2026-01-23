Перед встречей в Абу-Даби: о чем говорила команда Путина с представителями Трампа

Путин и Уиткофф на встрече 23 января

Вопрос энергетического перемирия обсуждался между Украиной и Соединенными Штатами и может стать одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров с участием России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.



По информации издания, неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил, что трехсторонняя встреча может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января.



При этом украинская сторона ранее отмечала, что проведение этой встречи еще окончательно не подтверждено, и Украина вместе с США ожидала ответа от России. Позднее в Москве подтвердили участие в переговорах.



Одновременно российская сторона вновь заявила о притязаниях на украинские территории и о прочих требованиях касательно оккупированных территорий. Помощник Путина Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва намерена продолжать добиваться целей так называемой «СВО», пока не будет выработано соответствующее решение между Россией и Украиной.



По его словам, американская делегация «из первых рук» передала главе Кремля оценки встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоялась в Давосе 22 января. В Кремле охарактеризовали переговоры Путина с представителями США как «предельно откровенные и доверительные».



Также было заявлено, что достигнута договоренность о проведении 23 января в Абу-Даби первого заседания трехсторонней рабочей группы Россия — США — Украина. На встрече, как утверждается, затрагивались темы Совета мира, Гренландии и ряд других международных вопросов.



Встреча Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом тоже завершилась. Переговоры длились более 3,5 часов.



В состав российской переговорной группы вошли представители руководства министерства обороны РФ. Делегацию возглавит начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. Российские СМИ сообщают, что предстаители Кремля в ближайшие часы вылетит в ОАЭ и получила от Путина конкретные инструкции.

22 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в городе Давос (Швейцария). Трамп назвал встречу с Зеленским «хорошей» и заявил, что его послание Путину: «Война должна закончиться».

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»