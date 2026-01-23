Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» ночью ударили по Черкасскому на Донетчине: погибли четыре человека, среди них ребенок, еще пять – ранены
23 января 2026, 09:04

«Шахеды» ночью ударили по Черкасскому на Донетчине: погибли четыре человека, среди них ребенок, еще пять – ранены

Последствия атаки на Черкасское. Фото: прокуратура Последствия атаки на Черкасское. Фото: прокуратура

22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».

Разрушены два частных дома.

В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его пятилетний сын, а также двое их соседей. Кроме того, ранения получили мама погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также пострадала 34-летняя местная жительница. У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и среднее.

Напомним, что ночью 22 января войска России обстреляли Дружковку на Донетчине, в результате чего в городе повреждена пожарная часть.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Донецкая область Черкасское
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Погибшие раненые Шахеды Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
все новости
09:29
Российская армия продвинулась в Донецкой области и под Волчанском – DeepState
09:04
«Шахеды» ночью ударили по Черкасскому на Донетчине: погибли четыре человека, среди них ребенок, еще пять – ранены
03:57
Перед встречей в Абу-Даби: о чем говорила команда Путина с представителями Трампа
22:30
ВСУ сорвали попытку россиян полностью захватить Мирноград и Покровск — Сырский
21:34
Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко стал советником Федорова по вопросам использования БПЛА
20:47
Партнеры передали Украине более 50 тонн установки для энергетики — Шмыгаль
19:59
Суд в Москве признал гибель 20 моряков крейсера «Москва», но вскоре удалил новость
19:09
Зеленский рассказал, что потери армии РФ значительно возросли
18:04
Передавал координаты расположения Сил обороны: СБУ разоблачила еще одного агента РФ
17:57
Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
17:27
Удар баллистикой по Кривому Рогу: 12 раненых, среди них — 4 детей
17:23
Нам советуют не упоминать «Томагавки» и «Таурусы» в диалоге с партнерами — Зеленский высказался жестко о дальнобойных ракетах для Украины
17:00
Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
16:48
Как автоматизировать уведомления о доставке и повысить лояльность клиентов? (реклама)
16:43
Силы обороны Украины атаковали состав боеприпасов и сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
16:37
Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе. Что известно
16:16
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
16:12
Войска России обстреляли Дружковку: в городе повреждена пожарная часть
15:59
ВСУ ударили по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ
15:40
Удар по Краматорску: повреждены жилые дома
все новости
ВИДЕО
Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек
22 января, 15:25
Фото: Государственное бюро расследований Фейковые обследования и тысячи срубленных деревьев: дело Славянского лесхоза передали в суд
22 января, 15:00
Последствия атаки на Днепр. Фото: соцсети «Шахеды» атаковали Днепр: дрон попал в многоэтажку
22 января, 13:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор