«Шахеды» ночью ударили по Черкасскому на Донетчине: погибли четыре человека, среди них ребенок, еще пять – ранены

Последствия атаки на Черкасское. Фото: прокуратура

22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Разрушены два частных дома.



В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его пятилетний сын, а также двое их соседей. Кроме того, ранения получили мама погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также пострадала 34-летняя местная жительница. У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и среднее.

Напомним, что ночью 22 января войска России обстреляли Дружковку на Донетчине, в результате чего в городе повреждена пожарная часть.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко