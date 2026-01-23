Российская армия продвинулась в Донецкой области и под Волчанском – DeepState

Продвижение россиян на Донетчине. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись возле села Федоровка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись вблизи села Синельниково на Харьковщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки зафиксировали семь боестолкновений, на Южно-Слобожанском – российская армия штурмовала 12 раз.

Напомним, что украинская армия взяла в плен российских военных в городе Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко