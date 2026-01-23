РФ за сутки атаковала населенные пункты Донецкой области: есть разрушения и жертвы

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За 22 января под огнем находились шесть населенных пунктов Донецкой области. Разрушены восемь гражданских объектов, из них 3 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По Черкасскому войску РФ ударили двумя БпЛА «Герань-2». Погибли четыре человека, среди них пятилетний мальчик. Ранены 5 гражданских лиц, из них трое детей – девушки 12, 14 и 16 лет. Наголову разрушены 2 частных дома, повреждены 2 автомобиля.





В Дружковке в результате удара FPV-дрона травмирован мирный житель. Россияне также атаковали город с РСЗО «Смерч» – поврежден частный дом.



На Николаевку Россия сбросила три бомбы «КАБ-250» – повреждения получила инфраструктура. В Маяках повреждено админздание.



Ранее мы писали, что 22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»