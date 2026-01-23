Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар

Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео

Ночью 23 января БПЛА атаковали нефтебазу АО «Пензанефтепродукт» в городе Пенза РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



Судя по опубликованным кадрам, на нефтебазе возник пожар.



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку дронов на город и пожар на нефтебазе.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы «сбила один украинский беспилотник в Пензенской области».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко