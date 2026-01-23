Атака «шахедов» на Черкасское: возник масштабный пожар, спасатели доставали тела папы и ребенка из-под завалов

Последствия удара по Черкасскому. Фото: ГСЧС

На месте удара российских беспилотников в поселке Черкасское завершили аварийно-спасательные работы. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, в результате атаки загорелись два частных дома.



«Попали два БПЛА. Спасатели потушили пожар на площади 170 квадратных метров», – отметил Балдин.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что тела двух человек, в том числе и ребенка, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома.



На месте удара бойцы ГСЧС разобрали около 500 килограмм строительных конструкций.

Напомним, что ночью 22 января дроны-камикадзе «Шахед» атаковали Черкасское, в результате чего погибли четыре человека, еще пять – ранены. Среди жертв – пятилетний мальчик и его папа, среди пострадавших – мама ребенка и девочки 12, 14 и 16 лет.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко