Работники двух шахт в Кривом Роге были заблокированы под землей из-за атак РФ

В Кривом Роге из-за ударов РФ без света остались две шахты. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге горные спасатели подняли на поверхность работников двух шахт, которые оказались заблокированы под землей из-за обесточивания после российских обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Горняки оказались в ловушке на горизонтах -1135 м, -865 м и -475 м. В сопровождении специалистов ГВОРС ГСЧС работники шахты преодолели почти 7 километров подземных выработок. Спасательная операция продолжалась 6 часов», — говорится в сообщении.



После полуночи, в результате еще одного обесточивания остановилась другая шахта, в которой находились 92 работника. Горняков поднимали на поверхность по принципу противовеса шахтной клети, операция длилась 4 часа.





Ранее мы писали, что в результате удара баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области 22 января возросло количество пострадавших.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»