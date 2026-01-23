Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли четыре человека, еще шесть – ранены

Последствия атаки на Черкасское. Фото: ГСЧС

За 22 января россияне убили четырех жителей Донецкой области – в поселке Черкасское. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Еще шесть человек в области за сутки получили ранения: пять – в Черкасском и один – в городе Дружковка.

Напомним, что ночью 22 января дроны-камикадзе «Шахед» атаковали Черкасское. Среди погибших – пятилетний мальчик и его папа, среди раненых – мама ребенка и девочки 12, 14 и 16 лет.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко