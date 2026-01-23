Войска РФ ударили по Краматорску, есть повреждения

В четверг вечером, 22 января, российская армия нанесла удар по Краматорску Донецкой области. Информации о пострадавших и жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 23:45, с применением БПЛА «Молния-2», российские войска нанесли удар по спальному району города. Попадание произошло рядом с многоквартирным домом», — говорится в сообщении.



В результате удара поврежден жилой дом.



Ранее мы писали, что 22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»