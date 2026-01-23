У Путина заявили, что важное условие России для мирных переговоров – выход ВСУ из Донбасса

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Фото: МИД России

Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, это является важным условием российской стороны.



«Мы не хотим публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине. Это нецелесообразно», – сказал Песков.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 января в Москве состоялись переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным. Уже 23 января в Абу-Даби стартуют трехсторонние переговоры между украинской, российской и американской делегациями.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко