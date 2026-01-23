В Дружковке при пожаре пострадала жительница

Россияне атаковали Дружковку. Фото: ГСЧС

Ночью 23 января в Дружковке Краматорского района Донецкой области вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Сотрудники ГСЧС спасли женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



«На месте происшествия во время проведения разведки и ликвидации пожара спасатели обнаружили женщину 1955 года рождения, которая из-за плотного задымления не могла самостоятельно покинуть помещение», — говорится в сообщении.





Спасатели вывели спасенную на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Возгорание мебели ликвидировано на площади 15 кв. м.



Ранее мы писали, что 22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»