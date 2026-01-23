Украинская армия продвинулась под Гуляйполем – ISW

Ситуация в районе Гуляйполя. Фото: ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в центре села Зеленое.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 37 раз, в частности в районе Зеленого.

Напомним, что ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко