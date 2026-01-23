Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку

Оккупационные войска РФ в пятницу, 23 января, снова нанесли удары по прифронтовому городу Константиновка Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, зафиксированы два авиаудара с применением управляемых авиабомб ФАБ-250.



Кроме того, на линии экстренных служб 101, 102 и 103 обращения не зафиксированы. В медицинские учреждения городов Дружковки и Краматорска раненые не поступали.



В результате обстрела повреждены два гражданских объекта, многоквартирный жилой дом и здание банка.



Ранее мы писали, что 22 января в 22:50 российские войска атаковали частный сектор поселка Черкасское.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»