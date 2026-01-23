РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Житомирщины

Российские войска продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Фото: ГСЧС

По его словам, сегодня ночью на территории региона был повреждён один из ключевых инфраструктурных объектов.



«На месте вражеского удара возник пожар, который оперативно локализовали и ликвидировали наши спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил руководитель области.

Фото: ГСЧС

Информацию об атаке также подтвердили в областном управлении ГСЧС. Спасатели сообщили, что возгорание было быстро потушено, угрозы для населения в настоящее время нет.