Вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Вопрос Донбасса ключевой на переговорах. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, этот вопрос будут обсуждать три стороны в Абу-Даби 23 и 24 января.



«С руководителем группы Умеровым ночью и утром говорил. Он будет давать мне соответствующие сигналы на каждом этапе тех или иных разговоров либо договоренностей», – заявил президент.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 января в Москве состоялись переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным. Уже 23 января в Абу-Даби стартуют трехсторонние переговоры между украинской, российской и американской делегациями.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед переговорами в Абу-Даби заявил, что важное условие России для мирных переговоров – выход ВСУ из Донбасса.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко